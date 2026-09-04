Die seit 2024 im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) definierte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) ist akut bedroht. Grund dafür ist die Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom (AgNes), oder genauer: Die Art und Weise, wie sie gemäß dem am 6. August vorgelegten Konsultationsentwurf der Bundesnetzagentur umgesetzt würde. Die hierbei in einem GGV-Modell entstehenden Netzentgelte wären in vielen Fällen höher als die mit einer Photovoltaik-Anlage für Mehrfamilienhäuser erzielbare Stromkosteneinsparung. Diese Warnung kommt seit Vorlage des AgNes-Entwurfs von GGV-Experten, und jetzt hat sie das gemeinnützige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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