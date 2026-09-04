Zürich - Thomas Memmel wird neuer CEO des Schweizer Softwareunternehmens Adnovum. Er übernimmt die Leitung des Unternehmens per Januar 2027 von Reto Isenegger, der Adnovum seit März 2026 interimistisch führt. Der Verwaltungsrat des Schweizer Softwareunternehmens Adnovum hat Thomas Memmel zum CEO ernannt. Thomas Memmel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation sowie langjährige Führungs- und Managementerfahrung in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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