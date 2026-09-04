Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für die bevorstehende EZB-Ratssitzung am 10. September erwarten wir eine weitere Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Nachdem die Notenbanker ihre Entscheidung vom 23. Juli als eine Art Zinspause beschrieben hätten, sei die erhoffte Verbesserung des Inflationsausblicks ausgeblieben. Dennoch dürften sie nach wie vor unterschiedlicher Auffassung sein, wieviel an weiterer Straffung notwendig sei. Eine Fraktion argumentiere, dass die Inflation für längere Zeit über dem Zielwert von 2% liegen werde. In Kombination mit dem resilienten Wachstum könne dies zu Zweitrundeneffekten in der Lohnentwicklung führen. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder scheine eine rein präventive Erhöhung der Leitzinsen jedoch abzulehnen und bevorzuge ein weiterhin datenabhängiges Vorgehen. Ein nachlassender Lohndruck und eine nur begrenzte Weitergabe der gestiegenen Energiekosten dürften den Ausschlag geben, den Einlagensatz ab September für längere Zeit auf dem Niveau von 2,50% zu belassen, um das Abebben des Energiepreisschocks abzuwarten. (Ausgabe September 2026) (04.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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