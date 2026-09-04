FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS FRESNILLO TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 2500 (2900) PENCE - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 560 (610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VALTERRA PLATINUM TO 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 4083 (3264) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 716 (656) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 685 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 322 (320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONDUIT HOLDINGS TARGET TO 420 (410) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2030 (1820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 361 (357) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1464 (1400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 196 (194) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4700 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 773 (763) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 933 (900) PENCE - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 58 (70) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (310) PENCE - BERENBERG RAISES BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1780 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 280 (265) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES RENISHAW TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 5400 (2779) PENCE - CITIGROUP CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1400 (1425) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3000 (2920) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VODAFONE TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 155 (85) PENCE - JPMORGAN REINITIATES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS WITH 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS JD WETHERSPOON TO 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS JD WETHERSPOON TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 800 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SHELL TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 3780 (3045) PENCE - UBS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 7000 (5250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'BUY'
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