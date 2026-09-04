Nexentury will mit einem White Paper zeigen, wie Floating PV in Deutschland wirtschaftlich umzusetzen ist. Bisher gibt es trotz Wirtschaftlichkeit wenig Projekte. Das auf Floating-PV spezialisierte Unternehmen Nexentury hat ein White Paper zur Technologie in Deutschland vorgelegt. Demnach bleiben zahlreiche künstliche und industriell genutzte Gewässer energetisch unerschlossen, während geeignete Landflächen knapper werden. Dabei böten Baggerseen oder Speicherbecken ideale Voraussetzungen, um Solarenergie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver