Als Hewlett Packard Enterprise (oder kurz HPE) Anfang Juni dieses Jahres die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 vorlegte, kannte der Aktienkurs kein Halten mehr. HPE ging durch die Decke. Erst im Bereich von 65 US-Dollar kam die Technologieaktie damals zum Stehen. Die Erwartungshaltung an die Finanzergebnisse für das 3. Quartal war offenkundig eine andere, wie die Kursentwicklung im Vorfeld vermuten lässt. Seit Mitte August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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