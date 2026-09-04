Bern/Brüssel - Nach monatelangen Beratungen über die Details des neuen Vertragspakets zwischen der Schweiz und der EU sendet die federführende Ständeratskommission ein deutliches Zeichen aus: Mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung beantragt sie ein Ja zur Vorlage. In ihrer Gesamtabwägung unterstütze eine deutliche Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats (APK-S) die Stabilisierung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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