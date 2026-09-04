Der Boom rund um künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage nach leistungsfähiger Halbleiterinfrastruktur weiter an. Während Nvidia seine führende Position bei KI-Beschleunigern ausgebaut hat, profitiert Micron insbesondere von der stark gestiegenen Nachfrage nach Arbeitsspeichern und Speicherlösungen. Welche der beiden Aktien langfristig die besseren Aussichten bietet, hängt daher vor allem davon ab, wie nachhaltig die aktuellen Wachstumstrends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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