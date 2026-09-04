Rheinmetall gerät erneut unter Druck, nachdem Berichte über Lieferschwierigkeiten bei zwei zentralen Rüstungsprogrammen die Runde machen. Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern bleibt operativ auf Kurs, trotzdem bleibt die Stimmung angespannt. Charttechnisch nähert sich der Kurs einer psychologisch wichtigen Marke. Bundeswehr moniert, Auftragsbuch wächst Der deutsche Rüstungssektor kämpft seit Wochenbeginn mit kritischen Berichten zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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