Rekordaufträge, aber rote Vorzeichen im Depot: Die Rheinmetall-Aktie hat 2026 rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt und steht unter der 38 Tage-Linie. Konzernchef Armin Papperger gerät wegen gestoppter Großprojekte, Lieferverzögerungen und einer stark auf ihn zugeschnittenen Führungsstruktur zunehmend unter Druck. Eine Aktie mit Kratzern im Lack Wer in den vergangenen vier Jahren in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, blickt auf eine der spektakulärsten Kursentwicklungen der jüngeren DAX-Geschichte zurück, aber auch auf ein schwieriges Jahr 2026. Notierte das Papier im Oktober 2025 noch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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