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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - NVIDIA und der September-Crash

Der Börsenmonat September ist statistisch der schlechteste eines Jahres. Doch 2026 haben an der US-Börse NASDAQ viele Aktien bereits im Juli nachgegeben.

Die Stimmungsindikatoren liegen im September erwartungsgemäß nicht im extrem positiven Bereich, sondern touchieren mitunter die ängstliche Zone. Nvidia überraschte positiv mit seinen Quartalszahlen und vor allem dem Ausblick, während Broadcom eher negativ aufgenommen wurde. Trotzdem spielt die Musik weiterhin im Tech- und KI-Bereich.

Im November stehen Midterm-Wahlen in den USA an und statistisch ist der September in Midterm-Wahlen ebenfalls ein komplizierter Monat. Rette sich, wer kann, als Motto also? Eher nicht.

Denn gerade in kritischen Börsenphasen wird die Grundlage gelegt für eine umso erfreulichere Jahresendrallye. Im Webinar beleuchten Daniel Saurenz und Nikolas Saurenz von Saurenz Finance die Aussichten der Technologieaktien Richtung Jahresende und erklären, wie man sich mit Hebelprodukten schon jetzt taktisch und strategisch für die Jahresendrallye positioniert. Der September als Kaufmonat ist das Motto des Webinars und beide beleuchten gemeinsam mit den Vertretern der DZ Bank auch die Chancen verschiedener DAX-Aktien. So haben lange Zeit gesuchte Titel wie Rheinmetall oder Infineon kräftig von ihren Höchstständen korrigiert und erlauben zugleich dank üppiger Volatilität sowohl bei Hebelprodukten als auch bei Anlagepapieren intelligente Einstiege.

Abgestrafte Titel wie BASF, BMW oder Mercedes haben schlechte Nachrichten absorbiert und lauern in den kommenden Monaten auf positive Überraschungen. Auch davon können Anleger profitieren und auch dies wird beleuchtet.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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