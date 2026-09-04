Zendure hat ein agentisches KI-System entwickelt, das sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit Energieerzeugung und -verbrauch aufeinander abstimmt und steuert. Dafür bietet das Unternehmen auch einen eigenen dynamischen Stromtarif an. Der Home-Energy-Anbieter Zendure geht mit einem KI-Agenten-System für intelligentes Energiemanagement an den Markt. Dieses agentische Heimenergiesystem (Hems) soll den gesamten Energiehaushalt vorausschauend koordinieren und Entscheidungen zunehmend autonom umsetzen.Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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