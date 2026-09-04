AWSX der Telegram-Trader.de: Deutsche Telekom: Aktivist Elliott und der Chart! Kommt da was

Anzeige / Werbung

Elliott steigt laut Reuters bei der Deutschen Telekom ein. T-Mobile US und Aktienrückkäufe könnten neue Fantasie in die Aktie bringen.

Bei der Deutschen Telekom kommt neue Bewegung in die Aktie. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat laut Reuters eine Beteiligung aufgebaut und soll die Telekom dazu drängen, eine mögliche Zusammenführung mit der US-Tochter T-Mobile US nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen könnte Elliott eine stärkere Kapitalrückführung an die Aktionäre bevorzugen.

Wichtig bleibt dabei: Wie groß die Elliott-Beteiligung ist, wurde bislang nicht bekannt. Weder Elliott noch die Deutsche Telekom haben sich öffentlich zu den Berichten geäußert. Auch konkrete Forderungen des Investors sind bisher nicht offiziell bestätigt.

T-Mobile US rückt wieder stärker in den Fokus

Der Hintergrund ist klar: Die Deutsche Telekom hält die Mehrheit an T-Mobile US und ist mit rund 53 Prozent weiterhin der größte Aktionär der US-Tochter. T-Mobile US ist der wichtigste Wachstumstreiber des Konzerns und gleichzeitig ein enorm wertvoller Bestandteil der gesamten Telekom-Story.

In diesem Jahr wurde immer wieder über mögliche größere strategische Transaktionen zwischen beiden Unternehmen spekuliert. Ob eine vollständige Zusammenführung tatsächlich mehr Wert schaffen würde als die heutige Struktur, ist allerdings eine spannende und keineswegs einfache Frage.

Genau hier soll Elliott laut den Berichten ansetzen. Der Investor scheint eine stärkere Kapitalrückführung an die Aktionäre für den attraktiveren Weg zu halten, anstatt eine komplexe Großtransaktion anzustoßen.

Die Telekom kauft bereits kräftig eigene Aktien zurück

Beim Thema Aktienrückkäufe ist die Telekom ohnehin schon aktiv. Das ursprünglich für 2026 geplante Programm von bis zu 2 Milliarden Euro wurde im August um weitere bis zu 3 Milliarden Euro aufgestockt. Damit könnten die Rückkäufe bis zum Jahresende ein Gesamtvolumen von bis zu 5 Milliarden Euro erreichen.

Der Einstieg von Elliott könnte nun zusätzlichen Druck erzeugen, die Diskussion über die Verwendung des vorhandenen Kapitals weiter zu intensivieren. Für die Aktie ist das grundsätzlich eine interessante Entwicklung. Eine stärkere Kapitalrückführung kann den Wert je Aktie erhöhen und gleichzeitig die Attraktivität für Anleger steigern.

Der Markt hat die Nachricht zunächst positiv aufgenommen. Nach den Berichten über den Elliott-Einstieg konnte die Aktie der Deutschen Telekom zulegen.

Noch gibt es allerdings keine bestätigte strategische Wende. Trotzdem bringt der Einstieg eines aktivistischen Investors neue Fantasie in die Aktie. Die Telekom besitzt mit T-Mobile US eine äußerst wertvolle Mehrheitsbeteiligung, verfügt über einen starken Kapitalrückfluss und kauft bereits eigene Aktien im Milliardenvolumen zurück.

Wenn Elliott nun dafür sorgt, dass die Diskussion über den Wert von T-Mobile US und die beste Verwendung des Kapitals intensiver geführt wird, könnte das für die Aktie zusätzlichen Rückenwind bringen.

Der Elliott-Einstieg ist für die Aktie zunächst ein positiver Impuls und bringt neue Fantasie in die strategische Diskussion.

Jetzt wird spannend, ob aus dieser Diskussion am Ende auch konkrete Maßnahmen entstehen.

Analystenziele:



Am 2. September bestätigte JPMorgan die Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 38 Euro. Das ist allerdings kein Upgrade, sondern eine Bestätigung der bisherigen positiven Einschätzung.

Barclays - weiterhin Overweight

Barclays hat die Telekom zuletzt ebenfalls auf Overweight belassen. Das aktuelle Kursziel liegt bei 35 Euro. Auch hier handelt es sich um keine neue Hochstufung, sondern um eine Bestätigung.

Grafik: KI