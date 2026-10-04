Die Deutsche-Telekom-Aktie beendete die Woche bei 26,56 € und notiert damit rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Am Montag könnte der Konzern einen neuen Impuls liefern: Erstmals veranstaltet die Telekom einen eigenen KI-Investorentag. Anleger dürften dabei weniger auf technische Demonstrationen als auf konkrete Finanzziele achten. Schließlich sollen künstliche Intelligenz und Automatisierung bis 2027 bereits Einsparungen von rund 700 Millionen € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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