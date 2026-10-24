München (ots) -Aachen ist endgültig wieder im Aufwind - erst der Erfolg Rostock, jetzt ein 2:1 in Stuttgart: Platz 5! Aachens Trainer Mersad Selimbegovic: "Es war eine Menge Erleichterung da." Vor allem, weil: "In den letzten Wochen haben wir schönen Fußball gespielt, aber wenn wir Gegentore kassiert haben, haben wir selbst nicht mehr an den Sieg geglaubt. Aber man darf nicht in Schönheit sterben, sondern muss die Spiele ziehen."Kein Sieger im Krisengipfel zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf und somit auch kein Befreiungsschlag für beiden Klubs! Beim Debüt von Fortuna-Interimstrainer Jens Langeneke gibt's ein 1:1. "Für mich war es ein gelungener Auftakt", sagt Langeneke: "In der Mannschaft stimmt es. Wir sind nicht auf der Intensivstation, sondern wir leben. Wir können vermutlich mit dem Punkt besser leben als Rostock." Dass Langeneke länger die Fortuna coacht, scheint nach den Aussagen von Sportvorstand Samir Arabi möglich: "Das Thema ist die Bereitschaft von Jens. Er zeigt viel Engagement, aber meine Aufgabe ist es auch, anderweitig Gespräche zu führen - immer mit voller Transparenz Jens gegenüber."Hansas Trainer André Breitenreiter ist nach 2 Pleiten unglücklich mit dem 1:1: "Die Leistung war top. Wir haben Düsseldorf in der ersten Halbzeit eingeschnürt und gehen verdient in Führung. Ein Fehler wird dann bestraft, aber sonst haben wir nichts zugelassen." Breitenreiters Bilanz nach 4 Spielen: 1 Sieg, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden.Autsch! Das 1:2 des Spitzenreiters MSV Duisburg in Ingolstadt tut weh: 1:0 geführt, knapp eine Stunde in Überzahl Trainer Dietmar Hirsch war angefressen: "Wir haben 4 Minuten gut Fußball gespielt. Das war viel zu wenig. Das war sehr enttäuschend und nicht gut genug, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen und deswegen hat Ingolstadt verdient gewonnen." Sein Spieler Lex-Tyger Lobinger hält nach der Niederlage eine emotionale Ansprache an die Mannschaft. Darauf angesprochen, sagt er: "Unser Anspruch als Tabellenführer muss sein, hierherzufahren und mit einer anderen Mentalität und Leidenschaft aufzutreten."Der FC Viktoria Köln schwebt weiterhin auf Wolke 7! Das Überraschungsteam der bisherigen Drittliga-Saison besiegt durch zwei späte Tore den SC Verl im NRW-Duell mit 3:1 (0:1). Durch den Sieg rücken die Kölner bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter Duisburg heran. "Ich bin unfassbar stolz, wie wir aus der Halbzeit rauskommen. Wie die Jungs drangeblieben und klar geblieben sind", lobt Viktoria-Trainer Marian Wilhelm.19 Tore in den vergangenen vier Spielen - der neue Trainer Jochen Seitz tut Wiesbaden richtig gut ! Aufsteiger Sonnenhof Großaspach wird mit einem 7:1 (3:1) heimgeschickt. "7:1 hört sich eindeutig an, aber so eindeutig war es nicht. Uns kam zugute, dass wir sehr effektiv waren. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und den wollen wir weitergehen", bilanziert Jochen Seitz. Großaspachs Coach Pascal Reinhardt war bedient: "Es hat die Intensität und Aktivität gefehlt, das geht nicht in der 3. Liga."In der Google Pixel Frauen-Bundesliga fährt der VfL Wolfsburg beim 3:0 gegen den 1. FC Köln den 3. Sieg in Folge ein. "Wir wussten, dass es eine harte Nuss wird, die wir knacken müssen. Das war ein hartes Stück Arbeit", sagt VfL-Trainer Stephen Lerch. Alles überragende Akteurin seines Teams: Ella Peddemors, die einen Doppelpack schnürte. Der Vertrag der Niederländerin läuft im Sommer aus und sie lässt ihre Zukunft noch offen: "Ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber, dass ich zu einer der besten Spielerinnen in der Liga gehöre. Mein Vertrag läuft aus, aber ich habe noch nichts von anderen Vereinen gehört, es ist vielleicht auch noch etwas früh."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 11. Spieltag der 3. Liga und dem Topspiel in der Frauen-Bundesliga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga am Sonntag mit den Spielen TSV Havelse vs. 1. FC Saarbrücken (ab 13.15 Uhr), Preußen Münster vs. Fortuna Köln (16.15 Uhr) und Waldhof Mannheim vs. TSG Hoffenheim II (19.15 Uhr). In der Frauen-Bundesliga stehen am Sonntag insgesamt vier Partien auf dem Programm u. a. empfängt der HSV den 1. FC Union Berlin. Alle Spiele sind live bei MagentaSport zu sehen.3. Liga | 11. Spieltag:VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen 1:2 - "Menge Erleichterung" bei Aachens zweitem Sieg in FolgeNico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Wir gehen mit einem 0:1 in die Halbzeit und können darüber glücklich sein. In der zweiten Halbzeit hatten wir Energie, aber sind in zwei, drei Konter gelaufen. Wenn du eine Halbzeit schlecht spielst, musst du einstecken können, dass du verlierst."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YWwzUVhWUmFRd3A2NlN0R0dsUkpyOE9PRElmOXF0cEgrU0JHQlpyQzBjVT0=Mersad Selimbegovic, Trainer Alemannia Aachen: "Es war eine Menge Erleichterung da. Wir müssen eigentlich mit drei Toren in die Halbzeit gehen, aber kassieren dann nach dem Seitenwechsel direkt den Gegentreffer. Wir konnten antworten. Stuttgart hatte einen überragenden Torwart, das sieht man nicht häufig in der Liga. Eigentlich ist Fußball so, wenn man die Chancen nicht macht, kassiert man sie. Zum Glück war es heute nicht so. Wir haben leidenschaftlich verteidigt. In den letzten Wochen haben wir schönen Fußball gespielt, aber wenn wir Gegentore kassiert haben, haben wir selbst nicht mehr an den Sieg geglaubt. Aber man darf nicht in Schönheit sterben, sondern muss die Spiele ziehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDNsaGhsNHhJZWplYWNsZ2ZoY2hYRVpMUlM4Sy9vNGFjakpxa2x1MmI5az0=Danilo Wiebe, Torschütze Alemannia Aachen: "Wir haben ein paar Torchancen vergeben, Kompliment an den Torwart. Nach dem Gegentor konnten wir sofort zurückschlagen, das war wichtig. Für eine junge Mannschaft ist das nicht normal, gegen solche Widerstände anzukämpfen."...über sein Tor: "Gestern habe ich noch gesagt, dass ich gerne wieder jubeln würde. Dass es heute geklappt hat, ist umso schöner."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmdDWCtTSzRtSzJFNUx6akVyZFNDcWxyRHh2TGJvazRJWU9KQ2ltNGJGMD0=Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf 1:1 - Fortuna "nicht auf der Intensivstation"Samir Arabi, Sportvorstand Fortuna Düsseldorf über die Trainerentlassung von Alexander Ende: "Wir haben vor der Länderspielpause gesagt, dass wir in dem nächsten Block einen Fortschritt sehen wollen, aber haben dann in der Englischen Woche zu wenig gepunktet. Da spielen viele Faktoren mit herein. Am Ende ist der Trainer mit seinem Trainerteam in vorderster Front und er hat den größten Impact auf die Mannschaft."...über Interimstrainer Jens Langeneke: "Der Stallgeruch war ein Grund, aber nicht der entscheidende. Er und Adam Bodzek (Co-Trainer, Anm. d. Red.) kennen sehr viele Spieler und in der ersten Woche haben sie einen positiven Eindruck gemacht. Das Thema ist die Bereitschaft von Jens, er zeigt viel Engagement, aber meine Aufgabe ist es auch, anderweitig Gespräche zu führen - immer mit voller Transparenz Jens gegenüber."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bXNqalN4N0huVGYxRlFVRGRFbDJtNmpIaWJndTJJNFlUNE8yK3lQbElIMD0=Jens Langeneke, Interimstrainer Fortuna Düsseldorf: "Mein Debüt hat sich sehr gut angefühlt, für mich war es ein gelungener Auftakt. Die Leistung war gut, wir haben alles reingeworfen. In der Mannschaft stimmt es, wir sind nicht auf der Intensivstation, sondern wir leben. Wir können vermutlich mit dem Punkt besser leben als Rostock. Bis Freitag haben wir hoffentlich noch mehr mit der Mannschaft entwickelt. Wir hatten die ersten 15 Minuten Probleme mit Hansa, aber waren dann besser drin. Nach dem Gegentreffer direkt die Antwort parat zu haben, war sehr wichtig. Dass wir hier in Rostock die Heimmannschaft nicht herspielen und nicht 5:0 gewinnen, war von Anfang an klar."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVFJOGpweWdMbXBtajJ3Njh2ZGFnWVZIbWJrQWJOUzEzQmQzaXoxYkRHOD0=Anas Slimani, Torschütze Fortuna Düsseldorf: "Wir haben es ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit und uns an den Plan des Trainers gehalten. Es ging vor allem darum, zusammen anzugreifen und zu verteidigen. Ich hoffe, dass wir noch besser. Bei meinem Tor habe ich nicht viel nachgedacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VmdISm9BcndReVFqZ0xFajdXM1F1WUJhSDRPSzcwUVN0aXFCOFlUM000dz0=André Breitenreiter, Trainer Hansa Rostock: "Wir haben Düsseldorf in der ersten Halbzeit eingeschnürt und gehen verdient in Führung. Ein Fehler wird dann bestraft, aber sonst haben wir nichts zugelassen. Die Leistung war top. Die Fans sind hoffentlich zufrieden, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Ich bin mir sicher, wenn wir weiter so auftreten, wird das irgendwann belohnt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Sk5INkw4WWsyK0YySE1GUHY4Y1I5UmJmaHJaNWNNTjNIbC8xQzBjSDZudz0=Andreas Vogelsammer, Torschütze Hansa Rostock: "Mir tut es gut, dass ich wieder getroffen haben. In den letzten Wochen war es wie verhext. Trotzdem ist es bitter, dass wir die drei Punkte nicht hierbehalten können. Wir wollen die Fans belohnen, aber damit tun wir uns im Moment schwer. Düsseldorf hatte einen Schuss und das zieht sich aktuell bei uns durch die Saison, dass unsere Gegner nicht viele Chancen für Tore brauchen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QUJxaEFxOHpGN3pEUjBCS1BDMmVjRFRJUXZMR0FQcWVsQVpndmxzQUhERT0=FC Ingolstadt - MSV Duisburg 2:1 - "Viel zu wenig" MSV verschenkt Sieg in ÜberzahlDietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Wir haben zu wenig gemacht. Wir haben vier Minuten gut Fußball gespielt und gehen Führung, dann war schon ein Bruch. Ingolstadt spielt uns sogar noch in die Karten mit der Roten Karte, aber das war viel zu wenig. Das war heute sehr enttäuschend und nicht gut genug, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen und deswegen hat Ingolstadt verdient gewonnen."...über den Schiedsrichter: "Ich war vor vier Wochen bei einer Schiedsrichtertagung. Da haben sich alle Trainer aufgeregt, dass die fünf Sekunden nicht eingehalten werden. Ich habe die nicht einmal gesehen heute. Dann gibt es drei Minuten Nachspielzeit bei zehn Wechseln. Deswegen haben wir nicht verloren, aber das ist eine Regel. Fünf Sekunden sind fünf Sekunden und nicht fünfzehn." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QXZFT3lpTmVwTlR3cXRxNE4zUlB1cC9MdUQxbHpUU0pqN1BZSmZ4RlJLbz0=Lex-Tyger Lobinger, MSV Duisburg: "Wenn du in Überzahl zwei Standardgegentore kassierst, wird es schwer etwas mit nach Hause zu nehmen. Uns hat vielleicht auch etwas das Glück gefehlt, aber unter dem Strich gehen wir hier verdient als Verlierer vom Platz."...über seine emotionale Ansprache im Kreis nach dem Spiel: "Unser Anspruch als Tabellenführer muss sein, hierherzufahren und mit einer anderen Mentalität und Leidenschaft aufzutreten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVhXNVFUcm1jMEJydngxRGtiRGNqTnJZaTVoalNyOEZLeUN2KzlOZmV3dz0=Achim Beierlorzer, Trainer FC Ingolstadt 04, hat eine Top-Bilanz: "Nach der Roten Karte war es außerordentlich wichtig, dass wir nicht passiv werden. Wir brauchen Intensität und Aktivität. Gerade in Unterzahl war es wichtig, dass wir immer wieder rausverteidigt haben, da ist Leidenschaft das richtige Wort dafür."...über den dritten Sieg in Folge: "Wir brauchen keinen Weitblick, wir brauchen den Fokus auf jetzt, auf die Leistung, auch wie die Mannschaft Fußball gespielt hat."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anZPYWk2T3hQWC95MFFOUW41MVpwWXBLdGdBcDdQaVpzR1dUUnRBejJtVT0=FC Viktoria Köln - SC Verl 3:1 - Viktoria dreht das Spiel in der Schlussphase - Verl: "Haben 30 Minuten lang einfach nur den Ball rausgebolzt"Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Ich bin unfassbar stolz, wie wir aus der Halbzeit rauskommen. Wie die Jungs drangeblieben und klar geblieben sind. Wir spielen weiter unseren Fußball, bleiben in Ballbesitz und quälen den Gegner und haben die Überzeugung, so ein Spiel in den letzten 10 Minuten noch zu drehen. Das freut mich, dass wir mittlerweile da sind mit der Gruppe. Sie haben sich belohnt, da ist man stolz."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bm16TGJDdmRKeWFtZ2J3Wk50WGI5cUJyTzFEaE9tTVFUeG13QlBWdmlpbz0=Orest Shala, Trainer SC Verl: "Ich bin sauer, weil du hier eine richtig gute erste Halbzeit spielst und dann spielen wir eine zweite Halbzeit, wo wir uns verlieren. Wir spielen nicht mehr so Fußball, wie wir spielen wollen. Wir haben 30 Minuten lang einfach nur den Ball rausgebolzt. Das ist nicht unser Spiel, das können wir nicht und da haben wir uns nicht wiedergefunden. Da sind wir noch nicht gefestigt genug, dass wir unsere Art und Weise gegen so einen starken Gegner durchbekommen. Das war nicht gut genug."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=azVHZVFBV2ZiYWdaQzdwRWRUZjlGaXJDbmpFOHJ3SWRJUjJlaGE3Y2hrWT0=Zlatko Janjic, Sportvorstand SC Verl, und Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, im Doppelinterview in der Halbzeitpause:Janjic über die eigene Vereinsidentität: "Es geht darum jungen Spielern die Plattform zu geben. Das ruhige Umfeld hilft dabei sicherlich. Die Klarheit in den Prozessen. Viel Ballbesitz und Ballaktionen, ein intensives Spiel. Dann werden diese Spieler besser."Janjic über die Kriterien bei einem Verl-Cheftrainer: "Sie müssen vorher Ballbesitz gespielt haben, Pressing, intensiv. Und dann findet man Trainer, genauso wie man auch Spieler findet."Schäfer über die positive Werbung für die Ausbildung des Vereins durch Spieler wie Said El Mala: "Die Werdegänge solcher Spieler ist sicherlich Werbung für uns bei jungen Spielern, die vor der Entscheidung stehen, wo es hingehen soll. Wo können sie den nächsten Schritt machen, weil 90 Prozent der Spieler wollen aus der Liga raus. Das ist unser Ziel sie darauf vorzubereiten, ihnen die Chance zu geben. Da ähneln sich die beiden Vereine (Viktoria Köln und SC Verl)."Schäfer über die Kriterien bei einem Viktoria-Cheftrainer: "Kommunikation, Vermittlung der Spielidee, dass das zusammenpasst. Bei uns passt das zusammen, Marian Wilhelm ist seit 18 Jahren hier."Der Link zum Doppelinterview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S2FSNmxUNFpZMWFJUXZCVWF1bUtRSm11QW1XTlI3UUdveDJqdjQzZ1lnbz0=Wehen Wiesbaden - Sonnenhof Großaspach 7:1 - "Wir sind unberechenbar"Jochen Seitz, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "7:1 hört sich eindeutig an, aber so eindeutig war es nicht. Uns kam zugute, dass wir sehr effektiv waren. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und den wollen wir weitergehen."...über den Fakt, dass die sieben Tore durch sieben unterschiedliche Spieler erzielt worden sind: "Jeder will und jeder kann Tore schießen. Deswegen sind wir auch unberechenbar, weil wir keinen haben, der uns 20 Tore verspricht. Das ist alles harte Arbeit."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SkZiNThET1pyMG1TSWl0NXd0ZGpVZnFvYjRCMWZ3Unh0bS9TenhYcHpWOD0=Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: "Nach einem 1:7 gibt es nicht viel zu erklären. Wir kommen ins Spiel rein und die ersten drei Schüsse sind drin. Wir verteidigen nicht gut und dann kommt viel zusammen. Es ist viel gegen uns gelaufen. Die Gegentore sind viel zu einfach, da müssen wir viele Dinge klar ansprechen. Wenn man sieht, wie der Gegner verteidigt und wie wir verteidigen, dann war das der Unterschied. Es hat die Intensität und Aktivität gefehlt, das geht nicht in der 3. Liga. Da müssen wir im nächsten Spiel ein anderes Gesicht zeigen. Da geht nichts kaputt, wir sind so gefestigt. Wir glauben aneinander und sind von unserer Idee überzeugt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YUd2OE9hZm9MNkJIU3pjR3R6VVFVeDNlZEZRcDM4eDhZTWprVUtuMmlJYz0=SV Meppen - Würzburger Kickers 4:0 - Schiele-Frust: "Das hat ganz wenig mit Drittliga-Fußball zu tun gehabt."Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Der Sieg ist super wertvoll. Die Jungs haben sich endlich belohnt. Einen Mitaufsteiger so deutlich zu schlagen, macht mich stolz."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dTREcWFFR3hPcUduaWhNSndFMXhETWFGME0yMUVsMnJ0TktTQXg5eFh2ST0=Jonas Fedl, Kapitän SV Meppen: "Gegen Havelse hatten wir ein ähnliches Spiel und konnten es nicht ziehen. Heute machen wir mit der ersten Chance das Tor. Wir waren super im Spiel und hatten viel Ruhe am Ball. Der Plan ist komplett aufgegangen. Unter der Woche haben wir nochmal die Sinne geschärft, weil du bekommst in der Liga nicht viele Chancen. Die vier Tore sind pure Belohnung. Kein Verteidiger hat Bock, wenn ein Jannik Ehlers (Torschütze zum 3:0, Anm. d. Red.) auf einen zuläuft. Er hat ein super 1:1 und ein hohes Tempo. Die Länderspielpause hat uns gutgetan. Sie kam zum richtigen Zeitpunkt und haben in der Zeit Selbstbewusstsein bekommen. Wir können wieder ruhiger in die nächsten Spiele gehen. Wir haben Bock, Düsseldorf am Freitag zu ärgern." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTBsQzNHT3hUeEZmdnNwK0xBeGhCUGRLWVlvZmFCRmFTTHIvdG51TDVzaz0=Michael Schiele, Trainer Würzburger Kickers: "Das Ergebnis spiegelt sehr vieles wider, man sieht alles. Am Ball hat es ab und zu gut ausgesehen, aber dann haben wir immer wieder Fehler gemacht. Meppen hat einfachen Fußball gespielt und es uns vorgemacht. Das hat ganz wenig mit Drittliga-Fußball zu tun gehabt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N1NDNmFRZ1l2NWV3bjRiSllPSHlBZFdYNXZDMHBnTGlYejhXRVAzSS9ERT0=Google Pixel Frauen-Bundesliga | 8. Spieltag: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 3:0 - Peddemors macht den UnterschiedStephan Lerch, Trainer VfL Wolfsburg: "Wir sind total glücklich über die drei Punkte. Wir wussten, dass es eine harte Nuss wird, die wir knacken müssen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr wild, aber wir haben mehr Struktur in der zweiten Halbzeit bekommen. Wir haben die Intensität von Köln mitgehen wollen, aber das hat zunächst vollends nicht geklappt. In der zweiten Halbzeit ist uns das dann besser gelungen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MmFHQUZhenZPODNNaWlNQXBNR1lMQ1hnOTNYMWxxUXFzZWVweEFkVkVaST0=Ella Peddemors, Torschützin VfL Wolfsburg: "Es ist immer schön, Tore zu schießen. Heute hat es zweimal geklappt, darüber bin ich sehr froh."...über ihre Zukunft: "Ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber, dass ich zu einer der besten Spielerinnen in der Liga gehöre. Mein Vertrag läuft aus, aber ich habe noch nichts von anderen Vereinen gehört, es ist vielleicht auch noch etwas früh."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cTdaWjY4K1dNN3lSdldBd0RHUUpzNzhjcVlEOHJ2eWp6b3JIaldzTFdGOD0=Marina Hegering, Spielerin 1. FC Köln: "Mit Blick auf die erste Halbzeit tut das Ergebnis weh, aber nach der zweiten Halbzeit geht es schon in Ordnung. Wir waren heute arg dezimiert. Die erste Halbzeit war sehr positiv und hatten Wolfsburg, dass wir in Führung gehen können, schaffen das aber nicht. Das fehlt uns aktuell noch."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TUs3cGx2YW5PQzVmdnNnbGdwTEVHcVh1SkdzL3drL3ZHS1lCSmhXbUNXYz0=Britta Carlson, Trainerin 1. FC Köln: "Nach einer Niederlage bin ich nie zufrieden. Mit der ersten Halbzeit schon, aber gegen so einen Top-Gegner musst du die Chancen nutzen. Am Ende sind uns die Kräfte verloren gegangen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TTdjMUMwb2FvM2lZNSt0RE1VSTdHbHZObGVRSnZlMEdtSE5nYm1FbTM4MD0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 11. SpieltagSonntag, 25.10.2026ab 13.15 Uhr: TSV Havelse - 1. FC Saarbrückenab 16.15 Uhr: Preußen Münster - Fortuna Kölnab 19.15 Uhr: Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim II12. SpieltagFreitag, 30.10.2026ab 18.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SV MeppenSamstag, 31.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: TSG Hoffenheim II - FC Viktoria Köln, MSV Duisburg - VfB Stuttgart II, SC Verl - Wehen Wiesbaden, Jahn Regensburg - Hansa Rostock, TSV Havelse - FC Ingolstadtab 16.15 Uhr: Fortuna Köln - Würzburger KickerSamstag, 1.11.2026ab 13.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essenab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - Preußen MünsterGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 8. SpieltagSonntag, 25.10.2026ab 12.45 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05ab 13.45 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburgab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusenab 16.45 Uhr: Hamburger SV - Union Berlin7. Spieltag (verlegte Partie)Donnerstag, 29.10.2026ab 17.45 Uhr: Werder Bremen - TSG HoffenheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6377168