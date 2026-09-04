Tesla bringt sein autonomes Cybercab in Texas erstmals auf die Straße und öffnet den Dienst für die Öffentlichkeit. Das Fahrzeug kommt ohne Lenkrad und Pedale aus und soll künftig zum Kern der Robotaxi-Flotte des Elektroautobauers werden. Doch regulatorische Hürden und der deutliche Vorsprung von Waymo zeigen, wie anspruchsvoll Teslas Pläne für das autonome Fahren bleiben.Cybercab startet mit ersten Fahrten Tesla hat sein selbstfahrendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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