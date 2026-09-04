Das Unternehmen erweitert Workspace um neue KI-Funktionen, die sich per Sprache bedienen lassen. In Gmail, Docs und Keep können Nutzer:innen künftig nicht nur diktieren, sondern direkt mit den Anwendungen sprechen. Wer ständig zwischen E-Mails, Notizen und Dokumenten wechselt, kennt das Problem: Eine Idee ist schnell da, das Aufschreiben dauert dagegen oft deutlich länger. Google will diesen Zwischenschritt nun verkürzen. Neue Sprachfunktionen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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