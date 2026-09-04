Die Deutsche Telekom rückt nach dem Einstieg des US-Hedgefonds Elliott in den Fokus der Börse. Die Telekom-Aktie legte im DAX zeitweise rund zwei Prozent zu und übersprang die Marke von 29 Euro. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es mit der umstrittenen Fusion mit T-Mobile US weitergeht.Elliott sorgt für Bewegung bei der Telekom Der aktivistische Investor Elliott hat offenbar eine größere Beteiligung an der Deutschen Telekom aufgebaut. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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