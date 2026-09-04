Berlin (ots) -Heute feiert das Merach UltraWalk W60 Plus seine Europäische Premiere auf der IFA Berlin 2026 und ist ab sofort bis 20. September zum Early-Bird-Preis von 379,99 EUR vorbestellbar (statt UVP 459,99 EUR). Mit einem bürstenlosen Motor für 15.000 Einsatzstunden, 53 dB Flüsterbetrieb und Technik aus dem kommerziellen Fitnessbereich setzt das W60 Plus einen neuen Maßstab für das moderne Zuhause und Homeoffice. Im deutschen Handel ist es erhältlich ab dem 20. September.Langlebigkeit als Designprinzip: Bürstenloser Motor, XL-Rollen, KonvektionskühlungDer Kern des W60 Plus ist ein bürstenloser 1,25-CHP-Motor (Spitzenleistung: 3,5 HP) mit integriertem Hall-Sensor, der eine präzise, ruckelfreie Steuerung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten gewährleistet. Anders als herstellertypische Motoren ohne Sensorik arbeitet er auch unter Last stabil, ohne Anlaufruckeln oder plötzliche Pausen. Ergänzt wird die Motorauslegung durch ein Konvektionskühlsystem mit zwei Belüftungsöffnungen, das die Motortemperatur auch bei Dauerbetrieb von bis zu drei Stunden reguliert.Die 42-mm-XL-Antriebsrollen sind rund zehn Prozent größer als der Marktstandard. Das verringert den Anlaufstrom, reduziert Lagergäusche und verlängert laut Merach die Lebensdauer des Laufbands um 30 bis 50 Prozent. Die maximale Traglast liegt bei 150 kg.53 dB: Leise genug für Zoom-CallsDer Betriebsgeräuschpegel des W60 Plus liegt bei maximal 53 dB - rund 7 dB unter dem Branchenstandard von 60 dB. Das entspricht in etwa dem Geräuschpegel einer ruhigen Bibliothek und liegt unterhalb der Schwelle, ab der gängige Videokonferenzsysteme Hintergrundgeräusche aufnehmen. Für die wachsende Gruppe von Menschen, die ihr Homeoffice mit regelmäßiger Bewegung verbinden möchten, ist das ein praktischer Vorteil: Das Gerät ist im Einsatz, während das Meeting läuft. Eine One-Touch-Stummschalttaste auf der Fernbedienung schaltet zusätzlich alle Signaltöne des Geräts aus.Größere Lauffläche, elektrische SteigungDie Lauffläche des W60 Plus misst 420 x 1.050 mm und ist damit rund 20 Prozent breiter als der Marktstandard (380 x 1.000 mm). Das gibt auch größeren NutzerInnen ausreichend Spielraum für eine natürliche Schrittbewegung. Die Geschwindigkeit ist stufenlos von 1 bis 6 km/h einstellbar, vom gemächlichen Spaziergang bis zum zügigen Walken.Hinzu kommt eine elektronische Steigungsverstellung in 12 Stufen auf bis zu 8,75 Prozent, die per Knopfdruck während des Gehens verstellt werden kann. Bereits eine Neigung von 2 bis 3 Prozent aktiviert die Wadenmuskulatur stärker und entlastet die Kniegelenke. Somit ist das eine Einstellung, die gerade für lange Homeoffice-Einheiten relevant ist.RGB-Lichtleiste, Bluetooth-Speaker, Triple-LED-DisplayDas W60 Plus verbindet Trainingstechnik mit einem Unterhaltungskonzept: Ein 5-Watt-Bluetooth-Lautsprecher (Bluetooth 5.0) spielt Musik direkt über das Gerät ab; die integrierte RGB-Lichtleiste pulsiert synchron zur Musikdynamik oder zum Trainingsrhythmus. Das Triple-LED-Display zeigt gleichzeitig sechs Kennwerte an - Geschwindigkeit, Steigung, Zeit, Distanz, Kalorien und Schritte - mit einer Distanzgenauigkeit von 0,01 km und einer fünfstelligen Schrittanzeige mit 10.000-Schritte-Fokus.Im geklappten Zustand ist das Gerät 16,5 cm flach und lässt sich auf 50-mm-Softgummirädern lautlos verschieben oder vertikal an der Wand lagern, was über 80 Prozent der Grundfläche einspart. Das 2,5-Meter-Netzkabel gibt Flexibilität bei der Aufstellung.AuszeichnungenDas Merach UltraWalk W60 Plus wurde mit folgenden Auszeichnungen bedacht:- London Design Award 2026- CHIP Highlight 2026- Netzwelt Innovation Award 2026- TechRadar Best in Show, CES 2026Verfügbarkeit und Early-Bird-AngebotDas Merach UltraWalk W60 Plus ist ab dem 20. September 2026 im Markt erhältlich zu einem Preis von UVP: 459,99 EUR. Vom 4. bis 20. September 2026 ist das Gerät als Early-Bird-Angebot zum Vorzugspreis von 379,99 EUR (80 EUR Rabatt) über den deutschen Online-Shop verfügbar: merachfit.de (https://merachfit.de/products/merach-laufbander-t27b2)Über MerachMerach ist ein Spezialist für smarte Home-Fitness-Geräte mit einem Sortiment aus Rudergeräten, Heimtrainern, Laufbändern und Crosstrainern. Die Marke gehört zu den meistverkauften im Heimbereich und belegte in den Kategorien Rudergerät, Ellipsentrainer und Heimtrainer mehrfach Platz eins. Als offizieller Partner des Trainingszentrums der General Administration of Sport of China stattet Merach seit 2021 die chinesischen Nationalmannschaften aus, zuletzt für die Olympischen Spiele in Tokio 2020, Peking 2022 und Paris 2024. Das Unternehmen wurde 2018 in Hangzhou, China, gegründet, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und liefert in mehr als 50 Länder. Mehr unter: merachfit.de.Pressekontakt:Presseoffice Merach:Kai.Boesel@fleaky.deKerstin.Maenner@fleaky.deTel. +49 173 614 4448 (Kai)Tel. +49 151 270 13173 (Kerstin)Original-Content von: Merach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182582/6345698