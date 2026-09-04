Bern - Die neue KI-Plattform «TaxOptimizer» erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung und reduziert den Aufwand auf 5 bis 20 Minuten. Als Vermittlungspartnerin vertreibt PostFinance das Produkt von iqtax im Rahmen eines Pilotprojekts im Kanton Zürich. Die Steuererklärung auszufüllen ist jedes Jahr mühsam. Denn dabei fällt mitunter viel manueller Aufwand an. Die KI-Plattform «TaxOptimizer» schafft nun Abhilfe. Sie verkürzt die Erstellung einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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