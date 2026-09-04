Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.080 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Heute dreht sich an der Frankfurter Börse fast alles um die Aktien des größten deutschen Autobauers Volkswagen, nachdem die Pläne zur Kostensenkung durch Stellenkürzungen vom Aufsichtsrat abgesegnet wurden", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Der Autokonzern will bis 2030 weitere 50.000 Stellen streichen. Diese Rosskur soll VW wieder auf die Spur bringen und international konkurrenzfähiger machen. Der Effekt treibt die Aktie mit einem Plus von über fünf Prozent an die Dax-Spitze."



"Auch die Aktien der anderen Autobauer profitieren von den Abfärbeffekten und liegen auf der Gewinnerseite. Insgesamt bleibt der Handel aber auch heute eher abwartend und mit Blick auf das bevorstehende lange Feiertagswochenende in den USA stürzt sich derzeit kein Anleger Hals über Kopf in den Aktienmarkt. Zudem stehen am Nachmittag noch die US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1619 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8607 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.471 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,71 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 95,43 US-Dollar, das waren 9 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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