Berlin - Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, auf die angekündigte Schließung der russischen Standorte des Goethe-Instituts wiederum mit eigenen Maßnahmen zu reagieren.
Dazu gebe es "keinen weiteren Reaktionsbedarf", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag der dts Nachrichtenagentur. Darüber, wie nun mit den Mitarbeitern der Institute weiter verfahren werde, wolle er "jetzt nicht spekulieren", fügte er hinzu.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuletzt angekündigt, das Goethe-Institut mit Niederlassungen in Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk zu schließen. Lawrow erklärte, dass dies eine Reaktion auf die angekündigte Schließung des "Russischen Hauses" in Berlin sei. Hintergrund ist der Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle, für den die Bundesregierung Moskau verantwortlich gemacht hatte.
Dazu gebe es "keinen weiteren Reaktionsbedarf", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag der dts Nachrichtenagentur. Darüber, wie nun mit den Mitarbeitern der Institute weiter verfahren werde, wolle er "jetzt nicht spekulieren", fügte er hinzu.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuletzt angekündigt, das Goethe-Institut mit Niederlassungen in Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk zu schließen. Lawrow erklärte, dass dies eine Reaktion auf die angekündigte Schließung des "Russischen Hauses" in Berlin sei. Hintergrund ist der Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle, für den die Bundesregierung Moskau verantwortlich gemacht hatte.
© 2026 dts Nachrichtenagentur