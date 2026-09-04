Die Münchener Furo und die Berliner Luox kombinieren Speicher mit dynamischen Stromtarifen. So sollen Gewerbe- und Industriespeicher auf Viertelstundenbasis optimal betrieben werden. Furo und Luox Energy bieten eine kombinierte Lösung für die Marktintegration gewerblicher und industrieller Batteriespeicher an. Wie die Unternehmen mitteilten, führen sie Furos Plattform für Speicherplanung, -optimierung und -steuerung mit den zeitvariablen Stromprodukten von Luox zusammen. Das ermögliche es, Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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