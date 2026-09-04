© Foto: Dall-EZwei Aktien, ein Signal: Die Papiere von Capital One und Nice sind kurz davor ein sogenanntes Golden Cross zu bilden.
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|Capital One & Nice: Golden Cross: Diese Aktien stehen kurz vor dem Ausbruch nach oben
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