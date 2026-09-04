Basel - Coop wechselt den Leiter von Interdiscount aus: Der bisherige Chef der Elektronikkette, Pierre Wenger, geht nach 16 Jahren an der Spitze und verlässt die Coop-Gruppe Ende Monat nach einem Vierteljahrhundert. Zu seinem Nachfolger hat Coop Constantin Hilt ernannt, der sein Amt bereits am Samstag übernimmt. Grund für den Führungswechsel sei, dass Coop die operative Führung von Interdiscount nach einer «intensiven und erfolgreichen Phase der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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