Pontresina - Das Regionalgericht Maloja hat am Freitag alle fünf Beschuldigten im Bondo-Prozess freigesprochen. Während der Freispruch im Fall von FDP-Nationalrätin Anna Giacometti «ein ganz klarer Freispruch» war, übte das Gericht an der Rolle des Kantons auch Kritik. Konnte der Bergsturz am Piz Cengalo vom 23. August 2017 mit acht Todesopfern vorausgesehen werden oder nicht? Um diese Frage drehte sich das Urteil des Regionalgerichtes Maloja. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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