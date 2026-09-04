München - Nach einer mutmaßlichen Brandattacke auf eine Baustelle vor der Zentrale des Technologiekonzerns Rohde & Schwarz in München sind die zwei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen worden.
Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte am Freitag mit, dass gegen die 28-jährige Bulgarin und ihren 38-jährigen Landsmann Haftbefehl wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung erlassen wurde. Sie sollen aus einem Auto heraus Brandsätze geworfen haben.
Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er in der Nacht zum Donnerstag beobachtet hatte, dass aus einem Auto heraus Brandsätze geworfen wurden. Einer der Brandsätze zündete im Bereich von Baucontainern, konnte jedoch von einer Polizeistreife gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden, und niemand wurde verletzt. Ein weiterer Brandsatz, der nicht gezündet hatte, wurde von Spezialkräften unschädlich gemacht. Die Verdächtigen wurden an einer nahegelegenen Tankstelle festgenommen. Die Ermittlungen zu ihrer Verbindung mit dem Vorfall und einem möglichen Motiv dauern an.
Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte am Freitag mit, dass gegen die 28-jährige Bulgarin und ihren 38-jährigen Landsmann Haftbefehl wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung erlassen wurde. Sie sollen aus einem Auto heraus Brandsätze geworfen haben.
Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er in der Nacht zum Donnerstag beobachtet hatte, dass aus einem Auto heraus Brandsätze geworfen wurden. Einer der Brandsätze zündete im Bereich von Baucontainern, konnte jedoch von einer Polizeistreife gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden, und niemand wurde verletzt. Ein weiterer Brandsatz, der nicht gezündet hatte, wurde von Spezialkräften unschädlich gemacht. Die Verdächtigen wurden an einer nahegelegenen Tankstelle festgenommen. Die Ermittlungen zu ihrer Verbindung mit dem Vorfall und einem möglichen Motiv dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur