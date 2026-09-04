Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB vor Zinserhöhung - Geldpolitik in der Eurozone wird restriktiv

04.09.2026 -

Die Signale aus dem Rat der Europäischen Zentralbank vor dem Treffen am kommenden Donnerstag sind eindeutig: Eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent gilt als ausgemachte Sache. Damit bewegt sich die Geldpolitik in der Eurozone in den leicht restriktiven Bereich. Dies suggerieren sowohl der reale Kurzfristzins als auch die weiteren monetären Rahmenbedingungen. Die Kreditvergabe wächst mit gerade mal gut drei Prozent pro Jahr zu schwach, während der reale zehnjährige Zins für die Eurozone GDP gewichtet bei gut 1,6 Prozent liegt und damit leicht über dem realen Wachstum.

Es erscheint wenig sinnvoll, in einem Umfeld, in dem die Inflation primär angebotsgetrieben und damit außerhalb der Einflusszone der Notenbank liegt, die Geldpolitik noch restriktiver zu gestalten. Diese Zinserhöhung kann die Wirtschaft wohlmöglich verkraften. Sollte die EZB aber die derzeitigen Erwartungen des Marktes erfüllen und die Geldpolitik über den September hinaus weiter straffen, wäre dies wohl das Ende für die gerade einsetzende zyklische Erholung der Euro Konjunktur.

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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

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