Bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie ist der Aktienkurs von NanoRepro zurückgefallen. Gemessen am Juli-Hoch entspricht das einem Minus von rund 25 Prozent an Börsenwert. Die wesentlichen Ursachen sind der zuletzt gemeldete Rückzug beim Kaltplasma-Hoffnungsträger PHLAS (siehe dazu unseren Beitrag HIER). Aber auch die Tatsache, dass die im Gesundheits- und Pflegebereich tätige Beteiligungsgesellschaft erst am 30. Oktober einen freiwilligen Konzernabschluss für 2025 veröffentlichen wird, hatten einige Investoren so wohl nicht auf dem Schirm. So zumindest unser Eindruck bei diversen Gesprächen mit Anlegern auf den jüngsten Kapitalmarktkonferenzen in Hamburg und Frankfurt. Bis dahin müssen sich Anleger an den Ende Juli 2026 veröffentlichten AG-Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr orientieren....Den vollständigen Artikel lesen ...
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