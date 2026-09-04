"Anlagen auf Freiflächen machen derzeit 0. 1 Prozent der installierten Kapazitäten aus, Agri-PV-Anlagen 0. 0 % (gerundet). " Dieser Satz aus dem Technischen Bericht "Treiber und Hemmnisse für Agri-PV in der Schweiz" der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sagt im Prinzip schon fast alles über den Stand der Schweizer Freiflächen-Photovoltaik im Allgemeinen und den der Agri-Photovoltaik im Besonderen. Weil aber gemäß Energiegesetz die Erneuerbaren-Stromproduktion (ohne Wasserkraft) bis 2035 auf jährlich 35 Terawattstunden steigen soll und bis 2050 auf 45 Terawattstunden, werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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