Washington - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im August bei 4,1 Prozent stabil geblieben. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im gleichen Zeitraum leicht von 6,9 Millionen auf 7,0 Millionen.
Die Unternehmen in den USA bauten dem Ministerium zufolge im August rund 162.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft auf. Gerade in der Gastronomie und in kommunalen öffentlichen Bildungseinrichtungen wurden Stellen geschaffen. In der IT-Branche gingen dagegen Arbeitsplätze verloren. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,9 Millionen Menschen (Juli: 1,8 Millionen).
Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.
Die Unternehmen in den USA bauten dem Ministerium zufolge im August rund 162.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft auf. Gerade in der Gastronomie und in kommunalen öffentlichen Bildungseinrichtungen wurden Stellen geschaffen. In der IT-Branche gingen dagegen Arbeitsplätze verloren. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,9 Millionen Menschen (Juli: 1,8 Millionen).
Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur