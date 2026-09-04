Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland investieren verstärkt in eigene Rechenkapazitäten - angetrieben durch den wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Laut einer Befragung von CIO und COMPUTERWOCHE unter 106 Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus der DACH-Region planen gut 40 Prozent den Aufbau entsprechender Infrastruktur innerhalb der nächsten zwölf Monate.
Hintergrund ist die Verlagerung von KI-Anwendungen weg von externen Rechenzentren hin zu eigenen, lokal betriebenen Systemen. Viele KMUs wollen ihre Daten und die darauf aufsetzenden KI-Prozesse aus Datenschutz- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Hintergrund ist die Verlagerung von KI-Anwendungen weg von externen Rechenzentren hin zu eigenen, lokal betriebenen Systemen. Viele KMUs wollen ihre Daten und die darauf aufsetzenden KI-Prozesse aus Datenschutz- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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