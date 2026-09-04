Berlin - Ärzte fordern in Deutschland die Abnehmspritze für Kinder und Jugendliche. "Mit diesen Medikamenten haben wir eine völlig neue Situation", sagte Susann Weihrauch-Blüher, Vizepräsidentin der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, dem Nachrichtenmagazin "Focus".



In Deutschland leben geschätzt zwei Millionen übergewichtige Kinder und Jugendliche. Von krankhafter Adipositas sind laut Weihrauch-Blüher etwa 800.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland betroffen. Weitere 200.000 seien extrem adipös. Damit einher geht das Risiko für schwere Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herz- und Kreislaufkrankheiten, hormonelle Störungen, Fettleber und mehr.



Im vergangenen Jahr hat die Europäische Arzneimittelagentur den ersten Wirkstoff für Kinder ab sechs Jahren zugelassen. "Der Wirkstoff Liraglutid ist ab sechs Jahren für Adipositas zugelassen, Semaglutid ab zwölf Jahren. Eine Zulassungserweiterung für Semaglutid ab sechs Jahren wird erwartet", sagte Weihrauch-Blüher dem "Focus".



Um eine Therapie zu ermöglichen, sei deshalb nun die medizinische Leitlinie zur "Therapie und Prävention der Adipositas im Kindes- und Jugendalter" angepasst worden. "Eigentlich hätte die Überarbeitung der Leitlinie erst 2027 angestanden. Es war aus unserer Sicht aber nicht vertretbar, so lange zu warten", so Weihrauch-Blüher.



"Die Empfehlung gilt für Jugendliche ab zwölf Jahren mit extremer Adipositas und bereits bestehenden Begleiterkrankungen, die trotz intensiver Lebensstilintervention weiter an Gewicht zunehmen. Bei ihnen sind in kurzer Zeit gravierende Folgeerkrankungen wie etwa Diabetes Typ 2 zu erwarten", sagte die Ärztin, die den Bereich Pädiatrische Endokrinologie und Adipositas an der Universitätsmedizin Halle leitet.



Die Arzneimittel, die zum Einsatz kommen sollen, imitieren das Darmhormon GLP-1. Es senkt den Blutzucker, verstärkt das Sättigungsgefühl und zügelt den Appetit. Die seit dieser Woche auch in Deutschland erhältliche Abnehmpille Wegovy stehe für junge Patienten jedoch bislang nicht zur Verfügung, sie sei erst ab 18 zugelassen.





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