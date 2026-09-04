Die SAP-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine starke Erholung hingelegt. Vom Tief bei 127,50 € ging es zeitweise bis auf 192,12 € nach oben. Rückenwind kommt dabei nicht nur von SAP selbst. Der gesamte Software-Sektor wird wieder stärker gekauft und auch im Chart ist jetzt etwas passiert, auf das viele Anleger gewartet haben. Das große offene Gap wurde komplett abgeholt. Software-Aktien sind wieder gefragt Software war an der Börse lange eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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