Jeff Bezos soll im August Amazon-Aktien im Wert von 4,1 Milliarden US$ verkauft haben - ausgerechnet rund um das neue Rekordhoch. Das klingt nach einem gewaltigen Warnsignal. Ein genauer Blick in die Börsenmeldungen zeigt jedoch ein anderes Bild: Die 4,1 Milliarden US$ bezeichnen lediglich den maximalen Wert eines angekündigten Verkaufsprogramms. Tatsächlich dokumentiert ist bislang nur ein Bruchteil davon. Geplant ist nicht gleich verkauft Am 3. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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