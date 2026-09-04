Bei Netflix kommt aktuell einiges zusammen. In Deutschland werden die Abos teurer, das Werbegeschäft wächst kräftig und mit der NFL baut der Streaming-Konzern sein Live-Angebot weiter aus. Gleichzeitig hat sich auch die Aktie vom Tief wieder deutlich erholt. Nach dem schwächeren zweiten Quartal stellt sich damit die Frage, ob Netflix wieder mehr Schwung bekommt. Netflix dreht erneut an der Preisschraube Eine der neuesten Meldungen kommt direkt aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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