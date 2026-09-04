Die Nvidia-Aktie kletterte gestern zu US-Börsenschluss auf ein neues 3-Monatshoch bei 228 US$. Vom Allzeithoch bei 236 US$ trennt den Chipkonzern damit nur noch ein Katzensprung. Wird Nvidia diesen Sprung in den nächsten Tagen schaffen oder kann dem wertvollsten Unternehmen sogar der Run auf über 500 US$ gelingen? Eine neue Übernahme Nachdem Nvidia vor wenigen Tagen bombastisch gute Quartalszahlen und einen ebenso herausragenden Ausblick gegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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