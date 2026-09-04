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Markus Weingran
04.09.2026 15:27 Uhr
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Sport-Aktien im Check: Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet

Die VW-Aktie springt in die Höhe. Grund dafür ist, dass die Umbaupläne ohne großen Widerstand abgesegnet wurden. Alle Beteiligten segneten die Pläne von Cheflenker Oliver Blume ab. Ist der größte Brocken damit weg?Lululemon bricht erneut ein - wie ist es um die Branche bestellt? Der amerikanische Sportkonzern hat erneut die Prognose gesenkt. Genau wie nach dem ersten Quartal wurden auch nach dem zweiten Quartal erneut die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Ein Blick auf die Branche zeigt, dass die Charts von Nike, Adidas & Co. alle nicht besonders gut aussehen. Zeit, gegen den Trend zu handeln? Zscaler: Zahlen kommen nicht gut an Obwohl der US-Spezialist für …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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