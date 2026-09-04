Sport-Aktien im Check: Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet

Die VW-Aktie springt in die Höhe. Grund dafür ist, dass die Umbaupläne ohne großen Widerstand abgesegnet wurden. Alle Beteiligten segneten die Pläne von Cheflenker Oliver Blume ab. Ist der größte Brocken damit weg?Lululemon bricht erneut ein - wie ist es um die Branche bestellt? Der amerikanische Sportkonzern hat erneut die Prognose gesenkt. Genau wie nach dem ersten Quartal wurden auch nach dem zweiten Quartal erneut die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Ein Blick auf die Branche zeigt, dass die Charts von Nike, Adidas & Co. alle nicht besonders gut aussehen. Zeit, gegen den Trend zu handeln? Zscaler: Zahlen kommen nicht gut an Obwohl der US-Spezialist für …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran