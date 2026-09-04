Berlin - Die Deutschen achten beim Autokauf immer weniger auf umweltfreundliche Modelle. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor, über die die "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" berichtet.
Demnach ist es derzeit nur noch 15 Prozent der Autofahrer besonders wichtig, dass ihr nächstes Auto umweltfreundlich ist. Im Jahr 2012 hatten noch 27 Prozent angegeben, beim nächsten Autokauf auf ein umweltfreundliches Modell setzen zu wollen.
Damit hat die Bedeutung der Umweltfreundlichkeit trotz des Klimawandels und gestiegener Kraftstoffpreise deutlich abgenommen.
Demnach ist es derzeit nur noch 15 Prozent der Autofahrer besonders wichtig, dass ihr nächstes Auto umweltfreundlich ist. Im Jahr 2012 hatten noch 27 Prozent angegeben, beim nächsten Autokauf auf ein umweltfreundliches Modell setzen zu wollen.
Damit hat die Bedeutung der Umweltfreundlichkeit trotz des Klimawandels und gestiegener Kraftstoffpreise deutlich abgenommen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur