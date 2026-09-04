München - Der Münchner Promi-Wirt Michael Käfer rechnet vor dem Bieranstich auf dem 191. Oktoberfest mit einer Rekordwiesn. Von einer ökonomischen Krise sei nichts zu spüren, sagte Käfer dem Nachrichtenmagazin Focus. "Alles ist restlos ausverkauft, bei uns wie bei den Kollegen in den anderen Zelten", so der Wiesn-Wirt weiter.
Den Ansturm können die Schreckensmeldungen aus der Wirtschaft demnach nicht bremsen. "Auf die Wiesn geht man einfach, trotz aller Kaufkraftprobleme", erläuterte Käfer, der einen weiteren Anreiz für den Besuch des Volksfestes ausgemacht hat: "Social Media hilft unserem Geschäft. Es braucht solche Veranstaltungen, um Fotos von sich in den sozialen Netzwerken posten zu können."
Das weltgrößte Volksfest findet vom 19. September bis zum 4. Oktober 2026 statt. Der meistfotografierte Promi-Auflauf spielt sich gleich am ersten Sonntag ab, beim sogenannten "Almauftrieb" in Käfers Wiesn-Schänke, wo Sport- und Showstars sich in Dirndl und Lederhose zeigen.
Den Ansturm können die Schreckensmeldungen aus der Wirtschaft demnach nicht bremsen. "Auf die Wiesn geht man einfach, trotz aller Kaufkraftprobleme", erläuterte Käfer, der einen weiteren Anreiz für den Besuch des Volksfestes ausgemacht hat: "Social Media hilft unserem Geschäft. Es braucht solche Veranstaltungen, um Fotos von sich in den sozialen Netzwerken posten zu können."
Das weltgrößte Volksfest findet vom 19. September bis zum 4. Oktober 2026 statt. Der meistfotografierte Promi-Auflauf spielt sich gleich am ersten Sonntag ab, beim sogenannten "Almauftrieb" in Käfers Wiesn-Schänke, wo Sport- und Showstars sich in Dirndl und Lederhose zeigen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur