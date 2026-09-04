Im August sind in den USA ohne Berücksichtigung des Landwirtschaftssektors 162'000 Stellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote verblieb bei 4.1 %. Mit einer so starken Zahl war nicht zu rechnen. Mehr noch: Der Vormonatswert wird von einem ursprünglich ausgewiesenen Rückgang von 23'000 auf einen Zuwachs von 21'000 nach oben revidiert. An den Finanzmärkten kommen die Daten unmittelbar nicht gut an, erhöhen sie doch die Chancen auf eine Zinserhöhung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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