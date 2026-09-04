Washington - Der US-Arbeitsmarktbericht vom August hat die Finanzmärkte positiv überrascht. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist deutlich stärker gestiegen als erwartet. Dies erhöht laut Ökonomen die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed. Ausserhalb der Landwirtschaft stieg die Beschäftigtenzahl um 162.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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