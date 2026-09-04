Hensoldt erweitert mit einem Auftrag für ein elektrisches Lufttaxi in Indien sein Geschäft über die klassische Rüstungstechnik hinaus und erschließt damit neue zivile sowie Dual-Use-Anwendungen. Gleichzeitig bleibt die Aktie nach dem jüngsten Abverkauf im europäischen Rüstungssektor unter Druck, obwohl das Unternehmen seine Umsatz- und Margenziele für 2026 bestätigt. Unterschiedliche Analystenurteile, ein Insiderverkauf und die hohe geplante Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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