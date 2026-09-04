Neuer Cloudflare-Service "Vulnerability Discovery and Remediation" nutzt OpenAI-Daybreak-Modelle, um Software-Schwachstellen aufzuspüren, zu blockieren und zu beheben oft, bevor Sicherheitsteams überhaupt wissen, dass ein Problem vorliegt

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute Vulnerability Discovery and Remediation eingeführt, das über Cloudflare Managed Defense frühzeitig verfügbar ist. Über das OpenAI Daybreak Defense Network verbindet der Service fundierte Code-Analysen und automatisierte Patch-Generierung mithilfe von OpenAI-Daybreak-Modellen darunter GPT-5.6 Cyber mit Echtzeit-Traffic und Sicherheitskontext aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare. So können Unternehmen hochriskante Schwachstellen genau erkennen und Angriffe automatisch an der Edge blockieren, bevor sie ausgenutzt werden können.

Software-Schwachstellen werden in Rekordtempo entdeckt, während herkömmliche Sicherheitstools nicht Schritt halten. Bis September 2026 hatte die National Vulnerability Database (NVD) bereits 60.475 Schwachstellen verzeichnet und damit die im gesamten Jahr 2025 verzeichnete Zahl von 48.185 bereits überschritten. Herkömmliche Schwachstellenscanner können Tausende von Befunden aufdecken, ohne ausreichenden Produktionskontext zu liefern, der zeigt, welche davon zuerst Aufmerksamkeit verdienen. Ohne diesen Kontext laufen Teams Gefahr, ihre Zeit mit dem Sortieren von Fehlalarmen oder Nebensächlichkeiten zu verschwenden, während echte Bedrohungen unbeachtet bleiben. Das Zeitfenster zwischen der Entdeckung einer Schwachstelle und ihrer Behebung ist zu einer der gefährlichsten Sicherheitslücken für Unternehmen geworden.

Cloudflare betreibt eines der größten globalen Netzwerke der Welt und verarbeitet täglich Billionen von Anfragen über Millionen von Web-Assets hinweg. Während traditionelle Sicherheitsanbieter sich mit isolierten Code-Scans oder statischer Netzwerk-Telemetrie abmühen, kann Cloudflare seine globale Präsenz nutzen, um Signale und Muster in Echtzeit zu erkennen, was es seinem Threat-Intelligence-Team ermöglicht, aufkommende Schwachstellen aufzuspüren und Zero-Day-Exploits zu neutralisieren, lange bevor sie das gesamte Web erreichen.

"Wenn Ihr Sicherheitsteam KI-gesteuerte Angriffe manuell abwehren muss, führt das nicht nur zu Überlastung Ihrer Mitarbeiter, sie verlieren auch den Kampf. Wir stellen die Verteidigungsstrategie jetzt um von der Suche nach Patches für jede einzelne Schwachstelle auf einen automatisierten Ansatz", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben das globale Netzwerk von Cloudflare entwickelt, um das Geschehen im Internet in Echtzeit zu analysieren. Kombiniert mit der Leistungsfähigkeit von OpenAI GPT-5.6 Cyber, reagieren Sie nicht mehr nur auf Angriffe, sondern stoppen sie, bevor sie Wirkung zeigen."

Indem Cloudflare KI-Code-Analysen direkt in seine einheitliche Plattform integriert, die Web-Assets, WAF und Workers Observability umfasst, können Unternehmen von isolierten Schwachstellenbefunden zu einer kontextbezogenen Priorisierung und Behebung übergehen. Berechtigte Kunden können ab sofort:

sichten, was gerade unter Beschuss steht: Cloudflare korreliert Live-Internet-Traffic mit Scans von Code-Schwachstellen, um Probleme mit hoher Priorität aufzudecken, ohne unauffällige Schwachstellen im Verborgenen zu lassen.

Cloudflare korreliert Live-Internet-Traffic mit Scans von Code-Schwachstellen, um Probleme mit hoher Priorität aufzudecken, ohne unauffällige Schwachstellen im Verborgenen zu lassen. mit "Instant Edge Protection" Zeit gewinnen: Kunden können Cloudflare anweisen, maßgeschneiderte WAF-Regeln anzuwenden, die exakt auf die jeweiligen Angriffsvektoren abgestimmt sind. So werden Schwachstellen schnell an der Edge behoben, noch bevor Entwickler eine einzige Zeile Code schreiben.

Kunden können Cloudflare anweisen, maßgeschneiderte WAF-Regeln anzuwenden, die exakt auf die jeweiligen Angriffsvektoren abgestimmt sind. So werden Schwachstellen schnell an der Edge behoben, noch bevor Entwickler eine einzige Zeile Code schreiben. verifizierte Korrekturen schneller bereitstellen: OpenAI-Daybreak-Modelle, einschließlich GPT-5.6 Cyber, helfen bei der Generierung von Code-Patches, die Entwickler leicht überprüfen und implementieren können. Damit sparen Entwicklungsteams erheblich Zeit und Mühe. Keine Code-Korrektur und keine Edge-Regel werden ohne ausdrückliche menschliche Genehmigung wirksam.

"Mit dem OpenAI Daybreak Defense Network zielen wir darauf ab, Sicherheitsverantwortlichen die Vorteile modernster KI auf sichere Weise zur Verfügung zu stellen", so McCall McIntyre, Head of Global Cyber Partnerships bei OpenAI. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cloudflare, um proaktive, KI-gestützte Sicherheitslösungen direkt in die Hände von Sicherheitsteams in Unternehmen zu geben."

Vulnerability Discovery and Remediation steht ausgewählten Unternehmenskunden von Cloudflare auf Einladung zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Vorstellung der kontextbezogenen Erkennung und Behebung von Schwachstellen mit Cloudflare Managed Defense

Cloudflare Managed Defense

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Begriffe wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "prüfen", "planen", "davon ausgehen", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "projektieren", "in Erwägung ziehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" bzw. die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Worte. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von Cloudflare Vulnerability Discovery and Remediation sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, den Vorteilen für Kunden von Cloudflare durch die Nutzung von Cloudflare Vulnerability Discovery and Remediation und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare sowie durch die Integration von Cloudflare Vulnerability Discovery and Remediation und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare mit Produkten von OpenAI, der potenziellen Möglichkeit für Cloudflare, über die Produktintegrationen mit OpenAI zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit Bestandskunden auszuweiten, dem Zeitplan für die allgemeine Verfügbarkeit von Vulnerability Discovery and Remediation oder zugehöriger Funktionen für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden, der technologischen Entwicklung, den zukünftigen Aktivitäten, dem Wachstum, den Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Hierzu gehören unter anderem Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 6. August 2026 eingereicht wurde, sowie anderer Berichte, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

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