Baden-Baden - Der US-Singer-Songwriter Alex Warren steht mit seinem Album "Wildchild" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auch sein Debütalbum "You'll Be Alright, Kid" war schon 77 Wochen in den Album-Charts dabei und erreichte damals den siebten Platz.
Das mexikanische Geschwister-Trio The Warning steht mit ihrer aktuellen Platte "Everything's Falling" auf Platz zwei. Sie ist damit die erste mexikanische Girlband überhaupt, die es in die Hitliste schafft. Die südkoreanische Boygroup Stray Kids landet mit "This & That" auf dem dritten Platz.
In den Single-Charts behaupten Shakira & Burna Boy mit "Dai Dai" weiterhin die Spitzenposition. Dahinter folgen "Movin' To The Sun" von Hugel, Imael Angel & Ultra Naté und "Mo' Money Mo' Haters" von Summer Cem & Shirin David.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Das mexikanische Geschwister-Trio The Warning steht mit ihrer aktuellen Platte "Everything's Falling" auf Platz zwei. Sie ist damit die erste mexikanische Girlband überhaupt, die es in die Hitliste schafft. Die südkoreanische Boygroup Stray Kids landet mit "This & That" auf dem dritten Platz.
In den Single-Charts behaupten Shakira & Burna Boy mit "Dai Dai" weiterhin die Spitzenposition. Dahinter folgen "Movin' To The Sun" von Hugel, Imael Angel & Ultra Naté und "Mo' Money Mo' Haters" von Summer Cem & Shirin David.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur