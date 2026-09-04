Fox ESS war im ersten Halbjahr 2026 das Unternehmen, das am meisten Heimspeicher weltweit ausgeliefert hat. Quelle ist laut dem chinesischen Hersteller eine Analyse von InfoLink Consulting. Der chinesische Anbieter von Heimspeichern, Fox ESS, lag bei den weltweiten Auslieferungen im ersten Halbjahr 2026 auf Rang 1. Das teilte das Unternehmen unter Verweis auf die Untersuchung "H1 2026 Global Residential ESS Shipment Ranking" von InfoLink Consulting mit. Grundlage der Auswertung sei die globale Datenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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