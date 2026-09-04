Nvidia baut sein KI-Ökosystem mit Milliardeninvestitionen, Beteiligungen und der geplanten Übernahme von Hugging Face massiv aus. Gleichzeitig rückt die Bruttomarge von rund 74 Prozent in den Fokus, da steigende Speicherpreise die außergewöhnlich hohe Profitabilität des Konzerns belasten könnten. Das kommende Quartal dürfte deshalb zeigen, ob Nvidia sein starkes Umsatzwachstum weiterhin mit seinen hohen Margen verbinden kann.Jetzt entscheidet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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