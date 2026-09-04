Take-Two profitiert schon Monate vor dem Start von GTA VI von einem enormen Hype, der sich in stark steigenden Vorbestellungen, Konsolenverkäufen und App-Downloads zeigt. Gleichzeitig steht die Aktie deutlich unter ihrem Jahreshoch, während hohe Bewertung, jüngste Kursverluste und ein GAAP-Nettoverlust die Euphorie an der Börse bremsen. Der geplante Launch am 19. November wird damit zum entscheidenden Test, ob Take-Two die außergewöhnlich hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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