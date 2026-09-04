Die neuesten Ergänzungen im Portfolio von Hyper machen mobile Alltagslösungen in den Bereichen Arbeit, Kreativität und Reisen persönlicher, mobiler und produktiver

Messe Berlin IFA 2026 (Hall 5.2, Stand 179) - Hyper, ein Innovator im Bereich mobiler Zubehörprodukte für Apple-Nutzer, Kreative und mobile Berufstätige, präsentiert auf der IFA 2026 sein neuestes Sortiment, das darauf ausgelegt ist, den mobilen Alltag bei Arbeit, Kreativität und auf Reisen persönlicher, mobiler und produktiver zu gestalten.

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Discover Hyper's latest MacBook accessories, power and connectivity solutions debuting at IFA 2026

Aufbauend auf unverzichtbarem MacBook-Neo-Zubehör erstreckt sich das Sortiment auf tragbare Ladelösungen, Datenschutz, Konnektivität am Arbeitsplatz und Transportlösungen, angeführt vom HyperJuice Flex der farbenfrohen und erschwinglichen Kollektion von Hyper, die darauf ausgelegt ist, die tägliche Stromversorgung tragbarer und persönlicher zu gestalten.

"Auf der IFA stellen wir ein Ökosystem für den Alltag vor, das darauf ausgerichtet ist, wie Menschen ihre Geräte tatsächlich zum Arbeiten, Kreativschaffen und Reisen nutzen", so Gabi Iorio, Director, Global Sales and Marketing bei Hyper. "Vom MacBook Neo bis hin zum gesamten mobilen Arbeitsbereich vereint Hyper Lösungen für Stromversorgung, Konnektivität, Datenschutz und Transport, die alltägliche Setups leistungsfähiger, flexibler und einfacher an die individuellen Bedürfnisse anpassbar machen."

Der IFA-Stand von Hyper rückt die wesentlichen Elemente für ein leistungsfähigeres mobiles Setup in den Fokus von tragbaren Ladegeräten und Bildschirm-Datenschutz bis hin zu Konnektivitätslösungen für den Arbeitsbereich und Transportlösungen.

HyperJuice Flex: Farbenfrohes Laden für den Alltag mit dem MacBook Neo

HyperJuice Flex ist die farbenfrohe, erschwingliche Ladekollektion von Hyper, die mehr Farbe und Mobilität in das alltägliche USB-C-Laden bringt. Mit kompakten GaN-Ladegeräten, USB-C-Kabeln und tragbaren Powerbanks bietet die Kollektion Nutzern schnelles, zuverlässiges Laden mit modernem Design und Farboptionen, die zu den heutigen Geräten und dem mobilen Lebensstil passen.

Privatsphäre und Schutz für MacBook-Nutzer im Alltag

Hyper präsentiert außerdem die neuesten HyperShield-Zubehörteile zum Schutz der Privatsphäre für das MacBook Neo, darunter eine transparente Hülle und einen Sichtschutz, die das MacBook Neo vor alltäglicher Abnutzung schützen und gleichzeitig sensible Informationen vor unerwünschten Blicken bewahren. Diese Ergänzungen helfen Nutzern, ihr MacBook zu schützen, unerwünschte Einblicke in den Bildschirm zu verhindern und ihre Ausrüstung in gemeinsam genutzten Räumen aufgeräumt, individuell und praktisch zu halten.

Ein erster Blick auf das Hyper-Sortiment für 2027

Darüber hinaus bietet Hyper einen ersten Einblick in sein Sortiment für 2027, darunter Semi-Solid-State-Powerbanks für sichereres und stabileres mobiles Laden; HyperDrive Next-Hubs, die USB-C-Geräte in leistungsfähigere Workstations verwandeln; sowie den HyperShield Creator Backpack, eine innovative, technikfreundliche Tragelösung, die die Ausrüstung von Kreativen unterwegs schützt, organisiert und mit Strom versorgt.

Besuchen Sie Hyper auf der IFA 2026

Besucher können Hyper auf der IFA 2026 in Halle 5.2, Stand 179 auf der Messe Berlin besuchen, um sich aus erster Hand ein Bild von seinem neuesten Ökosystem zu machen, das mobile Arbeitsbereiche vernetzter, leistungsfähiger und persönlicher machen soll. Um ein Interview oder eine Produktführung während der IFA zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Rachel Neppes unter rneppes@targus.com.

Über die IFA

Die IFA ist eine der weltweit größten Technologiemessen, auf der globale Marken, Innovatoren, Branchenführer, Einzelhändler, Medien und Verbraucher zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Zukunftstechnologie zu präsentieren. Die IFA 2026 findet vom 4. bis 8. September auf der Messe Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ifa-berlin.com.

Über HYPER

Seit 21 Jahren unterstützt Hyper Kreative und Innovatoren dabei, über Grenzen hinauszugehen (Go Beyond), und bietet preisgekröntes Zubehör in den Bereichen Stromversorgung, Konnektivität, Mobilität und Desktop-Zubehör für Kreativprofis, Apple-Nutzer und mobile Arbeitsweisen. Erfahren Sie mehr unter hypershop.com und folgen Sie Hyper auf Instagram, TikTok, X und LinkedIn.

©2026 Hyper. Hyper, das ++Hyper-Logo und HyperJuice sind Marken oder eingetragene Marken von Targus International LLC in den USA und bestimmten anderen Ländern. MacBook ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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