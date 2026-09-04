New York - Nach den Kursgewinnen am Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Im Fokus stand am Freitag der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Arbeitsmarktbericht zum August. Demnach ist die Beschäftigung unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,6 Prozent auf 53.350 Punkte. Am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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